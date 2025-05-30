Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области задержали мужчину, который незаконно торговал оружием. Он делал это через интернет-объявление

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

На Днепропетровщине разоблачили 51-летнего жителя Одесской области, который организовал незаконную продажу огнестрельного оружия на территории Никопольского района. Ему уже сообщили о подозрении ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

По данным следствия, мужчина публиковал в интернете объявление и предлагал купить пистолеты. Торговля проходила онлайн, а отправлял "товар" клиентам он через почту. Стоимость одного пистолета была больше 8 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Донецкой области задержали правоохранителя, который торговал трофейным оружием. К "бизнесу" он привлек своего знакомого. В основном это было оружие советского образца, а цена "товара" была от 50 тысяч гривен и выше.