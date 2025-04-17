Після атаки на Дніпро Зеленський закликає світ до рішучих дій

фото: ДСНС Дніпропетровщини

Про це інформує RegioNews із посиланням на допис глави держави у Фейсбуці.

"Важка ніч була в Дніпрі – удар російських дронів. По звичайних будинках, по звичайній цивільній інфраструктурі. Триває розбір завалів. Усім надається допомога. На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом, і серед них – дівчина, Вероніка, лише 17 років їй було… Мої співчуття рідним та близьким", – написав Зеленський.

Глава держави наголосив, що сьогодні кожен оборонний пакет партнерів для України, усі форми підтримки світом нашої стійкості – це буквально захист життів.

"Росія кожен день і кожну ніч використовує, щоб убивати. Треба тиснути на вбивць і допомагати життю, щоб припинити цю війну та гарантувати надійний мир. Я хочу подякувати всім партнерам, які саме так використовують свої можливості. Війни зупиняються силою – силою проти агресора, силою в захисті життя", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 квітня окупаційні війська РФ атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, серед яких є дитина. Поранені 30 осіб.

Як повідомлялося, у ніч на 17 квітня російська армія запустила по Україні п'ять ракет, 75 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.