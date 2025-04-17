Окупанти протягом дня обстріляли три райони Дніпропетровщини: є загиблі

фото: Facebook/Сергій Лисак

Російські війська протягом 17 квітня завдали ударів по Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, найбільше дісталося Нікопольському району. Туди ворог скеровував БпЛА та артснаряди.

У Нікополі загинули двоє чоловіків – 56 та 61 років. Ще п'ятеро людей постраждали, з них четверо в лікарні у важкому стані.

Гучно було і вМирівській, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. У тамтешніх населених пунктах понівечені інфраструктура, підприємство, кафе та магазин. Також пошкоджені 8 приватних будинків, господарські споруди, автівки та газогін.

Крім того, дронами противник атакував Слов'янську громаду на Синельниківщині й Грушівську на Криворіжжі. Внаслідок цього у першій потрощена оселя місцевих. У другій – горів сухостій. На щастя, обійшлося без жертв, наголосив Лисак.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти атакували Нікополь на Дніпропетровщині з артилерії. Внаслідок ворожих ударів у місті виникла пожежа. Пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто й автобусна зупинка.