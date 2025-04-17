В Днепре уже 33 пострадавших, 6 из них – дети

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Количество пострадавших в результате удара российских войск по Днепру возросло до 33 человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, в Днепре количество пострадавших увеличилось до 33. Среди них – 6 детей.

Напомним, поздно вечером 16 апреля оккупационные войска РФ атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате вражеских обстрелов погибли три человека, среди которых есть ребенок. Ранее было известно о 30 раненых.

Впоследствии городские власти показали последствия обстрела Днепра.

После атаки на Днепр Зеленский призвал мир к решительным действиям.