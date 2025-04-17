Міська влада показала наслідки обстрілу Дніпра
У Дніпрі внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено 22 житлові будинки
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає RegioNews.
За його словами, звіти про руйнування та збитки в Дніпрі продовжують надходити. Наразі пошкоджено 22 житлові будинки: понад тисячі вибитих вікон, пошкоджено шість дахів.
Також повідомляється, що у деяких багатоповерхівках знищене ліфтове обладнання та системи опалення.
"Ми всі розуміємо, що це був просто ще один терористичний акт рф і спроба вкотре залякати дніпрян. Бо жодної військової цілі ніде не було. Лише житлові будинки, кав'ярні, магазини, заклади освіти та культури, зрештою — муніципалітет", – зазначив мер.
Нагадаємо, пізно ввечері 16 квітня окупаційні війська РФ атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, серед яких є дитина. Поранені 30 осіб.
Після атаки на Дніпро Зеленський закликав світ до рішучих дій.