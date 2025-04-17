14:15  17 квітня
На Одещині в медцентрі психічного здоров'я продавали довідки для ухилянтів
13:55  17 квітня
На Харківщині викрили вчительку, яка працювала на росіян
12:45  17 квітня
На Львівщині трирічний хлопчик впав з трактора і потрапив під колесо
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2025, 17:41

Міська влада показала наслідки обстрілу Дніпра

17 квітня 2025, 17:41
Читайте также на русском языке
фото: Дніпровська міська рада
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено 22 житлові будинки

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає RegioNews.

За його словами, звіти про руйнування та збитки в Дніпрі продовжують надходити. Наразі пошкоджено 22 житлові будинки: понад тисячі вибитих вікон, пошкоджено шість дахів.

Також повідомляється, що у деяких багатоповерхівках знищене ліфтове обладнання та системи опалення.

"Ми всі розуміємо, що це був просто ще один терористичний акт рф і спроба вкотре залякати дніпрян. Бо жодної військової цілі ніде не було. Лише житлові будинки, кав'ярні, магазини, заклади освіти та культури, зрештою — муніципалітет", – зазначив мер.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 квітня окупаційні війська РФ атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, серед яких є дитина. Поранені 30 осіб.

Після атаки на Дніпро Зеленський закликав світ до рішучих дій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
авто Дніпро Борис Філатов БПЛА атака російська армія багатоповерхівка
Після атаки на Дніпро Зеленський закликає світ до рішучих дій
17 квітня 2025, 15:39
РФ не припиняє атак на Херсон: є загиблий, серед поранених – 15-річна дівчина
17 квітня 2025, 14:51
На Запоріжжі ворожий дрон вдарив по автівці, яка доставляє воду в прифронтові села
17 квітня 2025, 10:49
Всі новини »
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
Зеленський попередив про можливі удари РФ по енергетиці
17 квітня 2025, 18:36
На Сумщині підлітки напали на 18-річного хлопця з пневматичною зброєю
17 квітня 2025, 18:20
На Сумщині росіяни атакували критичну інфраструктуру
17 квітня 2025, 18:16
Жорстоке вбивство в Івано-Франківську: підозру отримав третій підліток
17 квітня 2025, 17:58
Ексголову Броварської РДА, який скоїв п'яне ДТП затримали за схему переправлення ухилянтів за кордон
17 квітня 2025, 17:55
На Великдень поліція посилить заходи безпеки: які обмеження діятимуть
17 квітня 2025, 17:08
На Вінниччині закупили армійські ліжка з розкраданням на понад 2 мільйони
17 квітня 2025, 16:45
Хочеш торгувати – плати: у Києві на хабарі затримали посадовця РДА
17 квітня 2025, 16:39
Трагедія в Херсоні: під час пожежі загинула 2-річна дитина
17 квітня 2025, 16:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Андрусів
Олексій Гончаренко
Всі блоги »