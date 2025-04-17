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17 апреля 2025, 15:39

После атаки на Днепр Зеленский призывает мир к решительным действиям

17 апреля 2025, 15:39
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фото: ГСЧС Днепропетровщины
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередную массированную атаку РФ дронами-камикадзе по Днепру

RegioNews со ссылкой на сообщение главы государства в Фейсбуке." data-placeholder="Переклад" data-ved="2ahUKEwiGu4qTjd-MAxX5KBAIHVZjImMQ3ewLegQICBAV" dir="ltr" id="tw-target-text">Об этом информирует RegioNews со ссылкой на сообщение главы государства в Фейсбуке.

"Тяжелая ночь была в Днепре – удар российских дронов. По обычным домам, по обычной гражданской инфраструктуре. Продолжается разбор завалов. Всем оказывается помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом, и среди них – девушка, Вероника, только 17 лет ей было… Мои соболезнования родным", – написал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что сегодня каждый оборонный пакет партнеров для Украины, все формы поддержки миром нашей устойчивости – это буквально защита жизней.

"Россия каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать. Надо давить на убийц и помогать жизни, чтобы прекратить эту войну и гарантировать надежный мир. Я хочу поблагодарить всех партнеров, которые именно так используют свои возможности. Войны останавливаются силой – силой против агрессора, силой в защите жизни", – сказал Зеленский.

Напомним, поздно вечером 16 апреля оккупационные войска РФ атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате вражеских обстрелов погибли три человека, среди которых есть ребенок. Ранены 30 человек.

Как сообщалось, в ночь на 17 апреля российская армия запустила по Украине пять ракет, 75 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов.

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