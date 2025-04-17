РФ не припиняє атак на Херсон: є загиблий, серед поранених – 15-річна дівчина

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Із самого ранку 17 квітня війська РФ атакують Херсон, використовуючи авіаційні удари та дрони

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

За його словами, близько 10:30 російська авіація завдала удару по Центральному району міста. Унаслідок атаки загинув чоловік, який отримав травми, несумісні з життям.

"Російські війська продовжують тероризувати Центральний район Херсона. Вдарили кількома авіаційними бомбами, потім почали артилерійський обстріл. Одночасно атакували з безпілотників", – написав згодом Мрочко.

Зазначається, що внаслідок удару по автівці постраждали батько із сином. Батько загинув на місці. Пораненого хлопця соціальні працівники доставили до лікарні і передали медикам.

Окрім того, тяжкі поранення отримала дитина 15 років — мінно-вибухову та відкриту черепно-мозкову травми. Наразі лікарі борються за її життя.

Також двоє чоловіків 1997 і 1966 р.н. звернулись до медиків по допомогу. В обох мінно-вибухова травма.

Уже після 12:00 ворог атакував Дніпровський район із дрона. Унаслідок вибуху постраждав 49-річний місцевий житель, якого доставили до лікарні правоохоронці.

Поранено й 66-річну жінку і 72-річного чоловіка. У жінки тяжкі поранення черевної стінки та обох ніг, у чоловіка — уламкове поранення лівої ноги.

Як відомо, сьогодні вранці, 17 квітня, окупанти скинули вибухівку з дрона на авто "швидкої" у Дніпровському районі Херсона. Постраждали двоє медиків.

Нагадаємо, вчора російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, постраждали 15 мирних мешканців, із них — одна дитина.

За даними поліції, пошкоджено 57 об'єктів: 12 приватних і 13 багатоквартирних будинків, 2 навчальні заклади, ТРЦ, льодовий палац, торговельний комплекс, 2 супермаркети, поштове відділення, газопроводи, об’єкти критичної інфраструктури, 2 пожежні та службовий автомобілі поліції, а також 16 цивільних автівок.