фото: Сергей Лысак

Сегодня, 17 апреля, российские оккупанты атаковали Никополь на Днепропетровщине из артиллерии. Есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате вражеских ударов в городе возник пожар. Повреждены магазин, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и автобусная остановка.

"В Никополе погибли двое мужчин – 56 и 61 лет. россияне убили их, обстреливая город из тяжелой артиллерии. Пять человек пострадали, из них четверо в больнице в тяжелом состоянии", – добавил глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, 16 апреля оккупационные войска РФ атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате вражеских обстрелов погибли три человека, среди которых есть ребенок. Также ранены 30 человек.