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В ночь на 10 апреля войска РФ атаковали Днепропетровщину. Силы ПВО уничтожили в области 8 вражеских БПЛА

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, враг продолжал избивать по Никопольщине - райцентру, Марганецкой и Красногригорьевской общинах. Повреждены частный дом и предприятие.

Лысак добавил, что агрессор попал и по Новопавловской общине Синельниковского района КАБом.

К счастью, обошлось, без погибших и пострадавших.

Напомним, ночью 10 апреля около 02:45 враг атаковал Николаев БпЛА типа "Shahed 131/136": вспыхнули два пожара, ранены 10 человек.

Этой ночью БПЛА также атаковали Киев. По предварительным данным, возник пожар и разрушение в нескольких районах города. Позже в ГСЧС показали последствия вражеской атаки на столицу.