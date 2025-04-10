07:44  10 квітня
Втрати Росії станом на 10 квітня: Генштаб оновив дані
04:50  10 квітня
Пити вже не зможе: чоловіку заборонили відвідувати всі бари через жорстоку бійку
05:38  10 квітня
На Київщині затримали браконьєра з уловом на 700 тисяч гривень
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2025, 07:30

У Миколаєві через атаку БпЛА поранено 10 осіб, двоє – в лікарні

10 квітня 2025, 07:30
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Миколаєві через атаку ворожих безпілотників спалахнули дві пожежі, постраждали люди

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

За його словами, вночі 10 квітня близько 02:45 ворог атакував обласний центр БпЛА типу "Shahed 131/136".

Через шахедну атаку поранено 10 осіб. Станом на ранок 29-ти річна жінка та 59-ти річний чоловік перебувають у лікарні – стан середньої тяжкості, іншим допомога надана амбулаторно.

Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля.

Крім того виникли пожежі в квартирі та на території гаражного кооперативу, які оперативно ліквідували.

Окрім того, Кім додав, що вчора, 9 квітня, й вночі, 10 квітня, ворог двічі атакував дронами типу FPV Миколаївський район й двічі здійснював артилерійські обстріли Куцурубської громади. Внаслідок одного з них у с. Дмитрівка пошкоджено багатоквартирний будинок. Постраждалих немає.

Нагадаємо, цієї ночі БПЛА також атакували Київ. За попередніми даними, виникла пожежа та є руйнування у кількох районах міста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Миколаївська область Віталій Кім атака БПЛА російська армія пожежа поранені
У Чорному й Азовському морях – жодного корабля РФ
10 квітня 2025, 07:07
На Київщині внаслідок пожежі постраждали двоє людей
10 квітня 2025, 04:28
Атака дронів на Київ: виникла пожежа, є руйнування
10 квітня 2025, 01:24
Всі новини »
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
На Прикарпатті викрили 23-річного наркодилера: йому світить до 10 років тюрми
10 квітня 2025, 08:14
Запорізька область: ворожа артилерія та авіація вдарили понад 400 разів
10 квітня 2025, 07:59
У ДСНС показали наслідки ворожої атаки на Київ
10 квітня 2025, 07:59
Втрати Росії станом на 10 квітня: Генштаб оновив дані
10 квітня 2025, 07:44
ЗСУ скасували мобілізацію екскерівника ДФС Насірова
10 квітня 2025, 07:36
У Чорному й Азовському морях – жодного корабля РФ
10 квітня 2025, 07:07
Замість партнерів – тиск і тарифи: дипломатія епохи Трампа
10 квітня 2025, 06:55
Смертельна статистика: у березні на дорогах Київщини – 21 загиблий
10 квітня 2025, 06:53
На Сумщині знешкодили бойову частину ворожого дрона, що впав біля приватного будинку
10 квітня 2025, 06:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Олександр Коваленко
Ігор Луценко
Всі блоги »