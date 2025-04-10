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У Миколаєві через атаку ворожих безпілотників спалахнули дві пожежі, постраждали люди

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

За його словами, вночі 10 квітня близько 02:45 ворог атакував обласний центр БпЛА типу "Shahed 131/136".

Через шахедну атаку поранено 10 осіб. Станом на ранок 29-ти річна жінка та 59-ти річний чоловік перебувають у лікарні – стан середньої тяжкості, іншим допомога надана амбулаторно.

Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля.

Крім того виникли пожежі в квартирі та на території гаражного кооперативу, які оперативно ліквідували.

Окрім того, Кім додав, що вчора, 9 квітня, й вночі, 10 квітня, ворог двічі атакував дронами типу FPV Миколаївський район й двічі здійснював артилерійські обстріли Куцурубської громади. Внаслідок одного з них у с. Дмитрівка пошкоджено багатоквартирний будинок. Постраждалих немає.

Нагадаємо, цієї ночі БПЛА також атакували Київ. За попередніми даними, виникла пожежа та є руйнування у кількох районах міста.