Запорізька область: ворожа артилерія та авіація вдарили понад 400 разів
За останню добу окупанти завдали 407 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Гуляйполю.
281 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Малі Щербаки, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
Окрім того, 2 обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське та Гуляйполе.
Ще 120 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новопавліки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Малинівки та Новодарівки.
Загалом надійшло 7 повідомлення про пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів.
Нагадаємо, протягом 8 квітня росіяни скинули на Запорізьку область 14 авіабомб. Загалом від ворожих ударів постраждали 11 населених пунктів.