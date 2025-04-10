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10 квітня 2025, 07:59

Запорізька область: ворожа артилерія та авіація вдарили понад 400 разів

10 квітня 2025, 07:59
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фото: Запорізька ОВА
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За останню добу окупанти завдали 407 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Гуляйполю.

281 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Малі Щербаки, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Окрім того, 2 обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське та Гуляйполе.

Ще 120 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новопавліки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Малинівки та Новодарівки.

Загалом надійшло 7 повідомлення про пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів.

Нагадаємо, протягом 8 квітня росіяни скинули на Запорізьку область 14 авіабомб. Загалом від ворожих ударів постраждали 11 населених пунктів.

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