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Втрати Росії станом на 10 квітня: Генштаб оновив дані
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10 квітня 2025, 07:44

Втрати Росії станом на 10 квітня: Генштаб оновив дані

10 квітня 2025, 07:44
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фото: ілюстративне
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Станом на ранок 10 квітня ЗСУ знищили 929 000 російських загарбників. За минулу добу ліквідовано ще 1420 військових. Дані уточнюються

Як передає RegioNews, про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 929000 (+1420) осіб,
  • танків ‒ 10579 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22033 (+12) од,
  • артилерійських систем – 25982 (+70) од,
  • РСЗВ – 1359 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32078 (+105),
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43514 (+169) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3796 (+4).

Нагадаємо, станом на ранок 10 квітня у Чорному й Азовському морях – жодного корабля РФ.

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