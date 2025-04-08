Удар по Кривому Рогу: в больницах остается 31 человек
В результате удара по Кривому Рогу, который произошел в 4 апреля, в больницах остается 31 человек
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"В больницах остается 31 раненый из-за ракетной атаки на Кривой Рог. В том числе – 5 детей", – говорится в сообщении.
Лысак отметил, что шестеро пациентов все еще находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, вечером 4 апреля россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. После 23:00 российские захватчики запустили на город "Шахеды".
Сообщалось о 19 погибших и 72 пострадавших. 6 апреля в больнице скончался 57-летний пострадавший.
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за удара РФ по Кривому Рогу.
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