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07 квітня 2025, 19:35

Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через удар РФ по Кривому Рогу

07 квітня 2025, 19:35
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Фото: ДСНС
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Радбез ООН збереться на засідання, щоб обговорити теракт в Кривому Розі. Україна наполягає на реакції світу на російські злочини

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає RegioNews.

За його словами, Україна ініцюювала термінове засідання Радбезу ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБС після удару росіян по Кривому Рогу. Міністр пояснив, Україна це робить, щоб привернути увагу до російських злочинів.

Андрій Сибіга додав, що обидва засідання відбудуться вже 8 квітня і сприятимуть просуванню мирних зусиль та притягнення винних до відповідальності. Україна вимагає рішучого засудження та рішучих дій міжнародного співтовариства.

"Росія повинна припинити терор проти українських дітей і цивільних, відповісти на пропозицію США про повне припинення вогню, яку Україна прийняла, і припинити війну", - наголосив міністр.

Нагадаємо, що росіяни 4 квітня завдали удар по житловому кварталу Кривого Рогу балістичною ракетою. Внаслідок атаки загинули 20 осіб, серед яких 9 дітей. Ще десятки людей отримали поранення.

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