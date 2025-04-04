Російський терор: понад 3 000 ударів на Донеччині, є загиблий і поранені

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Минулої доби, 3 квітня, російські війська здійснили 3088 ударів по території Донецької області. Під вогнем перебували 7 населених пунктів

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що зруйновано 56 цивільних об’єктів, із них 33 житлових будинки.

Костянтинівку росіяни атакували з РСЗВ "Смерч" – вбили цивільну особу та поранили ще трьох. Пошкоджено 1 багатоквартирний і 14 приватних будинків, 12 гаражів, адмінбудівлю, храм.

По Мирнограду ворог завдав ударів з авіації та артилерії – травмовано двох мирних жителів, пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки.

У Покровську війська РФ пошкодили багатоквартирний будинок, в Новоекономічному – заклад освіти.

Лиман окупанти обстріляли з артилерії, руйнувань зазнали три приватних будинки.

Внаслідок влучань авіабомб "ФАБ-250" в Іванопіллі пошкоджено 1 багатоквартирний і 5 приватних будинків, у Старій Миколаївці - 5 домогосподарств.

Крім того, сьогодні близько 4-ї ранку Росія вдарила по околицях Краматорська. Інформації про постраждалих і руйнування наразі не надходило.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.





Нагадаємо, на території Донецької області, підконтрольній українській владі, нині залишаються 284 тисяч цивільних, серед них майже 22 тисячі дітей.