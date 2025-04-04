Херсонщина під ударом: ворожі дрони атакували евакуаційний екіпаж

фото: Андрій Петухов

Війська РФ дронами атакували евакуаційний екіпаж громадської організації "Бути добру на Херсонщині". На щастя, ніхто не постраждав

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

Зазначається, що керівник організації, який активно співпрацює з Херсонською міською військовою адміністрацією щодо евакуації, отримав п'ять заявок на перевезення людей і тварин із небезпечної зони.

"Зранку він виїхав з надією, що поїздка буде вдалою. Але на зворотному шляху ворог вдарив по автівці кількома БПЛА. Всі люди живі тільки завдяки тому, що авто броньоване. Проте сама автівка згоріла вщент", – розповів Мрочко.

Місцева влада вчергове закликають мешканців найнебезпечніших районів Херсонської громади евакуюватися.

Нагадаємо, протягом 3 квітня російські війська атакували понад два десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє мирних мешканців.