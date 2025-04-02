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02 квітня 2025, 04:55

У центрі Дніпра жорстоко побили чоловіка

02 квітня 2025, 04:55
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Фото: Нацполіція
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У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіків, які жорстоко побили людину. Потерпілого госпіталізували медики

Про це повідомляє Національна поліція в Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Інцидент стався 31 березня в Центральному районі Дніпра. Між двома чоловіками стався конфлікт, який переріс у бійку. Конфлікт завершився побиттям потерпілого та затриманням 49-річного нападника. Постраждалого госпіталізували медики.

"1 квітня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику може загрожувати до 8 років за ґратами. Триває досудове розслідування", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, в Києві судитимуть чотирьох чоловіків. Вони побили знайомого та вкрали його авто. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення.

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