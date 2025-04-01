Двоє закарпатців побили і пограбували чоловіка в Тернополі

фото: freepik.com

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Про пацієнта з травмами обличчя та рук співробітників поліції повідомив лікар медичного закладу, куди звернувся чоловік. Опитавши потерпілого, поліцейські встановили, що на нього було скоєно розбійний напад - пізно ввечері двоє невідомих осіб, спровокувавши конфлікт, завдали тернополянину тілесні ушкодження та відібрати два смартфони.

Нападниками виявились уродженці Закарпаття. Один з них – раніше неодноразово судимий, інший – неповнолітній. Обом зловмисникам оголошено підозри за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з насильством.

Нагадаємо, на Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконним видобуванням корисних копалин.