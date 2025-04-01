Двоє закарпатців побили і пограбували чоловіка в Тернополі
У вчиненні розбійного нападу тернопільські поліцейські підозрюють двох уродженців Закарпатської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Про пацієнта з травмами обличчя та рук співробітників поліції повідомив лікар медичного закладу, куди звернувся чоловік. Опитавши потерпілого, поліцейські встановили, що на нього було скоєно розбійний напад - пізно ввечері двоє невідомих осіб, спровокувавши конфлікт, завдали тернополянину тілесні ушкодження та відібрати два смартфони.
Нападниками виявились уродженці Закарпаття. Один з них – раніше неодноразово судимий, інший – неповнолітній. Обом зловмисникам оголошено підозри за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з насильством.
Нагадаємо, на Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконним видобуванням корисних копалин.