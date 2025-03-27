13:11  27 березня
Трагедія на Рівненщині: 5-річний хлопчик випав із вікна
14:25  27 березня
На Миколаївщині поліція посилила заходи безпеки: в чому причина
07:23  27 березня
Чоловіків, які ухиляються від мобілізації, хочуть обмежити у правах
UA | RU
UA | RU
27 березня 2025, 14:30

У Києві молодики побили чоловіка та викрали його Land Rover

27 березня 2025, 14:30
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві судитимуть чотирьох чоловіків, які побили знайомого та заволоділи його автівкою — позашляховиком Land Rover. Фігурантам загрожує до 12 років тюрми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

Інцидент стався наприкінці 2024 року в Деснянському районі столиці. За даними слідства, 38-річний киянин домовився про зустріч із двома знайомими. Під час спілкування чоловіки почали погрожувати йому, вимагаючи перереєструвати автомобіль на одного з них. Коли власник машини відмовився, до нападників приєдналися ще двоє спільників. Четверо зловмисників побили потерпілого, відібрали мобільний телефон, техпаспорт, ключі та поїхали на його автівці.

Поліцейські оперативно розшукали та затримали двох нападників у Дарницькому районі. Їхніми спільниками виявилися чоловіки 1980 та 1985 років народження, яких розшукали згодом.

Слідчі повідомили фігурантам про підозри у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 КК України) та грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Обвинувальний акт уже направили до суду. Нападникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік через вигаданий борг погрожував жінці. За його словами, про борг він почув від знайомої, та вирішив таким чином допомогти. Зокрема, він замастив стіни кров'ю та залишив на порозі голову свині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд підозра Київ авто напад угон Побиття
На Волині відправили під варту чоловіка, який вдарив поліцейського
27 березня 2025, 01:05
На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який жорстоко побив 19-річного хлопця
26 березня 2025, 22:55
У Київському ТЦК прокоментували інформацію про побиття мобілізованого
26 березня 2025, 18:32
Всі новини »
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
Прикордонники "підсмажили" гармату та укриття окупантів на Півдні
27 березня 2025, 15:35
У Херсоні під російський обстріл потрапила "швидка": постраждали медики
27 березня 2025, 15:25
РФ готується до нового наступу - Зеленський
27 березня 2025, 15:13
Росіяни масовано обстріляли центр Херсона: є загиблі та поранений
27 березня 2025, 15:00
У МВС розповіли, скільки українських територій вже вдалося розмінувати
27 березня 2025, 14:54
На Одещині браконьєри наловили риби майже на 750 тис. грн
27 березня 2025, 14:42
На Миколаївщині поліція посилила заходи безпеки: в чому причина
27 березня 2025, 14:25
В Одесі правоохоронці затримали 42-річного торговця зброєю
27 березня 2025, 14:10
Поліцейські евакуювали 7 жителів Краснопілля, серед них – двоє дітей
27 березня 2025, 13:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »