У Києві молодики побили чоловіка та викрали його Land Rover

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У Києві судитимуть чотирьох чоловіків, які побили знайомого та заволоділи його автівкою — позашляховиком Land Rover. Фігурантам загрожує до 12 років тюрми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

Інцидент стався наприкінці 2024 року в Деснянському районі столиці. За даними слідства, 38-річний киянин домовився про зустріч із двома знайомими. Під час спілкування чоловіки почали погрожувати йому, вимагаючи перереєструвати автомобіль на одного з них. Коли власник машини відмовився, до нападників приєдналися ще двоє спільників. Четверо зловмисників побили потерпілого, відібрали мобільний телефон, техпаспорт, ключі та поїхали на його автівці.

Поліцейські оперативно розшукали та затримали двох нападників у Дарницькому районі. Їхніми спільниками виявилися чоловіки 1980 та 1985 років народження, яких розшукали згодом.

Слідчі повідомили фігурантам про підозри у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 КК України) та грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Обвинувальний акт уже направили до суду. Нападникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік через вигаданий борг погрожував жінці. За його словами, про борг він почув від знайомої, та вирішив таким чином допомогти. Зокрема, він замастив стіни кров'ю та залишив на порозі голову свині.