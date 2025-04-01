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01 квітня 2025, 02:55

На Рівненщині чоловік напав з ножем на співробітника пошти та вкрав посилки

01 квітня 2025, 02:55
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Фото: Нацполіція
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На Рівненщині обрали запобіжний захід для грабіжника. Відомо, що чоловік з ножем погрожував співробітнику пошти

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Суд обрав запобіжний захід рівнянину за вчинення розбійного нападу у відділенні пошти. Нападнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Сам інцидент стався 28 березня. Тоді 22-річний чоловік у Рівному увірвався до поштового відділення. Тоді він погрожував ножем працівнику та вкрав дві випадкові посилки на полицях, і втік.

"Суд частково задовольнив клопотання слідчого та обрав 22-річному рівнянину запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали грабіжника, який пограбував знайому прямо на побаченні. За словами жінки, під час спільного вживання алкоголю він викрав її мобільний телефон. Перед цим чоловік дізнався код доступу до ґаджета. Пізніше він вкрав гроші з її банківської картки.

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