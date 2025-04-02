Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Национальная полиция в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 31 марта в Центральном районе Днепра. Между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Конфликт завершился избиением потерпевшего и задержанием 49-летнего нападающего. Пострадавший госпитализирован медиками.

"1 апреля следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить до 8 лет за решеткой. Продолжается досудебное расследование", - сообщили правоохранители.

Напомним, в Киеве будут судить четырех мужчин. Они избили знакомого и угнали его автомобиль. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.