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02 апреля 2025, 04:55

В центре Днепра жестоко избили мужчину

02 апреля 2025, 04:55
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Фото: Нацполиция
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В Днепре правоохранители задержали мужчин, жестоко избивших человека. Потерпевшего госпитализировали медики

Об этом сообщает Национальная полиция в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 31 марта в Центральном районе Днепра. Между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Конфликт завершился избиением потерпевшего и задержанием 49-летнего нападающего. Пострадавший госпитализирован медиками.

"1 апреля следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить до 8 лет за решеткой. Продолжается досудебное расследование", - сообщили правоохранители.

Напомним, в Киеве будут судить четырех мужчин. Они избили знакомого и угнали его автомобиль. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.

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