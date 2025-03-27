Удар дронами по Днепру: повреждено историческое здание

фото: Telegram/Борис Филатов

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, передает RegioNews.

"Какими же надо быть... уродами..., чтобы стрелять по самому центру города, по плотной жилой застройке и в процессе развалить историческое здание дворца великого князя Потемкина, который он строил для Екатерины II?", - написал Филатов.

Он отметил, что здание, где находится Дворец студентов и молодежи, будет восстановлено.

В то же время его переименуют в честь гетмана Сагайдачного, который в свое время совершал военные походы, в частности Москву.

Справка: Потемкинский дворец — одно из древнейших зданий Днепра, памятник архитектуры национального значения. Возведенный в конце XVIII века как дворец князя Григория Потёмкина-Таврического.

Сейчас – Дворец студентов имени Юрия Гагарина Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.

Напомним, вечером 26 марта россияне атаковали Днепр беспилотниками. В результате атаки ранены трое гражданских. Повреждены более десятка многоэтажных домов, предприятия, авто, а также учебные заведения и культуры.