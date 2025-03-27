фото: прокуратура

Ввечері середи, 26 березня, росіяни завдали масованого удару дронами по Харкову. Кількість постраждалих зросла до 13 людей

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Майже годину, починаючи близько 20:40 до 21:30, російська армія атакувала місто безпілотниками. У Харкові пролунали понад 10 вибухів. Під ударами ворога були два райони міста.

У Слобідському районі зафіксовано влучання по складських приміщеннях біля житлового кварталу. Отримала вибухове поранення 14-річна дівчинка. Також троє людей, серед яких 5-річний хлопчик, чоловік 71 років та 70-річна жінка, зазнали гострої реакції на стрес.

У Київському районі внаслідок атаки безпілотників пошкоджені будинки, гаражі, автомобілі, будівлі цивільних підприємств. Постраждали 9 людей, серед них пʼять жінок та четверо чоловіків. У них – гостра реакція на стрес та поранення.

Нагадаємо, власлідок атаки у місті виникли чотири осередки займання, руйнації та пошкодження будівель. Найбільша пожежа площею 2500 кв. метрів сталася у виробничій будівлі.

Раніше повідомлялося про 11 постраждалих у Харкові.