Масована атака на Харків: кількість постраждалих зросла
Ввечері середи, 26 березня, росіяни завдали масованого удару дронами по Харкову. Кількість постраждалих зросла до 13 людей
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
Майже годину, починаючи близько 20:40 до 21:30, російська армія атакувала місто безпілотниками. У Харкові пролунали понад 10 вибухів. Під ударами ворога були два райони міста.
У Слобідському районі зафіксовано влучання по складських приміщеннях біля житлового кварталу. Отримала вибухове поранення 14-річна дівчинка. Також троє людей, серед яких 5-річний хлопчик, чоловік 71 років та 70-річна жінка, зазнали гострої реакції на стрес.
У Київському районі внаслідок атаки безпілотників пошкоджені будинки, гаражі, автомобілі, будівлі цивільних підприємств. Постраждали 9 людей, серед них пʼять жінок та четверо чоловіків. У них – гостра реакція на стрес та поранення.
Нагадаємо, власлідок атаки у місті виникли чотири осередки займання, руйнації та пошкодження будівель. Найбільша пожежа площею 2500 кв. метрів сталася у виробничій будівлі.
Раніше повідомлялося про 11 постраждалих у Харкові.