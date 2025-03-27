Росія атакувала Україну ракетою та десятками дронів: як відпрацювала ППО
У ніч проти 27 березня війська Росії атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 86 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.
Ще 26 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина.
Нагадаємо, внаслідок атаки дронів у Дніпрі поранено трьох цивільних. Пошкоджено понад десяток багатоповерхових будинків, підприємства, авто, а також заклади освіти та культури.