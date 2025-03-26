У Дніпрі чоловік убив знайомого і викинув тіло: зловмиснику світить до 15 років

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Оперативники Дніпра затримали зловмисника, який під час конфлікту завдав смертельних травм знайомому

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що злочин стався 24 березня в Самарському районі міста.

Як з'ясували оперативники, потерпілий перебував в гостях у 54-річного знайомого. Між ними розгорівся конфлікт, у ході якого господар взяв кухонний ніж зі столу та завдав ним смертельне поранення своєму гостю. Постраждалий помер від отриманих травм.

Щоб замаскувати злочин і уникнути відповідальності, підозрюваний виніс тіло на вулицю, після чого спокійно пішов відпочивати.

У вівторок, 25 березня, тіло загиблого виявив випадковий перехожий. В той же день правоохоронці затримали 54-річного місцевого жителя, який раніше вже мав судимість.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, суд визнав винним мешканця Київщини в умисному вбивстві дитини та спричиненні тяжких травм чоловіку.

Раніше повідомлялось, що в Черкасах затримали чоловіка, який вбив знайомого ножем.