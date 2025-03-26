Жителя Київщини засудили до довічного за вбивство 10-річної дівчинки

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Злочин був скоєний ще у квітня 2016 року. Тоді раніше судимий 25-річний чоловік за місцем свого проживання в одному із сіл Вишгородського району під час конфлікту завдав чоловіку ножове поранення в черевну порожнину.

В подальшому, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, зловмисник застосував насильство до 10-річної дівчинки. Він притиснув її до плеча, перекривши доступ повітря, та переконавшись у непритомності дитини, втопив її в каналі. Потім приховав тіло та залишив місце злочину.

Суд призначив зловмиснику найсуворіше покарання – довічне увʼязнення.

Нагадаємо, на Київщині суд залишив без змін вирок чоловіку, який вбив доньку та намагався вбити сина.