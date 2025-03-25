Фото: прокуратура

Правоохоронці затримали чоловіка, який в гуртожитку вбив знайомого. Відомо, що це сталось, коли вони посварились

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Повідомлено про підозру 37-річному чоловіку, який вбив знайомого в Черкасах. За даними слідства, 17 березня він знаходився в кімнаті гуртожитку, де проживав потерпілий. Під час конфлікту він вдарив його ножем у тулуб і ногу та зник з місця події.

Внаслідок ударів 43-річний чоловік помер на місці. Нападника затримали. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Польщі до довічного ув'язнення засудили українця. Відомо, що він задушив свою дружину та двох маленьких доньок.