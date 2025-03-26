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26 марта 2025, 09:57

В Днепре мужчина убил знакомого и выбросил тело: злоумышленнику светит до 15 лет

26 марта 2025, 09:57
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фото: Национальная полиция
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Оперативники Днепра задержали злоумышленника, который во время конфликта нанес смертельные травмы знакомому

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что преступление случилось 24 марта в Самарском районе города.

Как выяснили оперативники, потерпевший находился в гостях у 54-летнего знакомого. Между ними разгорелся конфликт, в ходе которого хозяин взял кухонный нож со стола и нанес им смертельное ранение своему гостю. Пострадавший скончался от полученных травм.

Чтобы замаскировать преступление и уйти от ответственности, подозреваемый вынес тело на улицу, после чего спокойно ушел отдыхать.

Во вторник, 25 марта, тело погибшего обнаружил случайный прохожий. В тот же день правоохранители задержали 54-летнего местного жителя, ранее уже судимого.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, суд признал виновным жителя Киевщины в умышленном убийстве ребенка и причинении тяжких травм мужчине.

Ранее сообщалось, что в Черкассах задержали убившего знакомого ножом мужчину.

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