У Хмельницькому засудили чоловіка, який викинув собаку з 9 поверху

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Суд відправив за ґрати 46-річного жителя Хмельницького за жорстоке поводження з твариною та хуліганство

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

В липні минулого року з вікна квартири на 9 поверсі чоловік викинув собаку, яку за кілька днів до цього підібрав на вулиці. Від отриманих травм тварина загинула на місці.

Через місяць, перебуваючи напідпитку, фігурант з власного балкону погрожував жителям будинку розправою, кидав побутове сміття та каміння у двір, пошкодивши при цьому одну із припаркованих автівок.

Чоловіка вдалося заспокоїти лише після втручання поліцейських та рятувальників.

Апеляційний суд відхилив скарги засудженого та його захисника. Вирок суду – 4 роки ув’язнення – набув чинності.

Нагадаємо, у Києві відправили за ґрати чоловіка, який вбив собаку, побивши та скинувши зі сходів.