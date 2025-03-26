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26 березня 2025, 07:12

У Харкові невідомі обстріляли автобуси: поліція проводить перевірку

26 березня 2025, 07:12
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фото: Національна поліція
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У вівторок, 25 березня, в Салтівському районі Харкова невідомі відкрили вогонь по двох пасажирських автобусах. Поліція Харкова проводить перевірку за фактом стрілянини

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

"25 березня близько 19:00 до поліції надійшло повідомлення від водія маршрутного автобуса про те, що невідомі особи здійснили декілька пострілів по двох пасажирських автобусах, які рухались без пасажирів до автотранспортного підприємства", – зазначено в повідомленні.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Утім, пошкоджено скло автобусів.

На місці події вилучили кулі, які, за попередніми даними, були відстріляні з пневматичної зброї.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Волині службові собаки виявили у пасажирів рейсових автобусів наркотики.

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Харків автобусні маршрути автобуси зброя скло водій поліція
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