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26 березня 2025, 08:38

Зниклу 16-річну дівчину з Одеси знайшли мертвою на Львівщині

26 березня 2025, 08:38
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фото: з відкритих джерел
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Тіло неповнолітньої дівчини виявили на території Львівської області. Попередньо, без ознак насильницької смерті

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що дівчина пішла з дому ще 13 березня. Мати звернулась до правоохоронців лише вночі 22 березня.

За даним фактом одеські поліцейські розпочали провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України та орієнтували на її розшук особовий склад поліції і громадськість.

На жаль, 24 березня тіло дівчини виявили на території одного з населених пунктів Львівщини.

За попередньою інформацією судово-медичного експерта, ознаки насильницької смерті на її тілі відсутні.

Наразі встановлюються всі обставини трагедії.

Поліцейські закликають батьків та осіб, які їх замінюють: щоби уникнути трагічних випадків з дітьми, не гайте часу на самостійні пошуки. Звертайтесь по допомогу до територіального підрозділу поліції або ж телефонуйте на спецлінію "102".

Нагадаємо, на Тернопільщині знайшли мертвим зниклого безвісти неповнолітнього хлопчика. Дитину розшукували два дні.

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