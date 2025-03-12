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12 марта 2025, 09:35

Удар по Кривому Рогу: количество пострадавших снова выросло

12 марта 2025, 09:35
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фото: Сергей Лысак
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Число пострадавших в результате утренней ракетной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области выросло до девяти. Семь человек госпитализировали в медучреждения

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Уже девять пострадавших в Кривом Роге. Семь госпитализированы, из них трое - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что под прицелом оккупантов были гражданские объекты. В настоящее время известно, что изуродованы инфраструктура, многоэтажки, админздания, автобусы, гаражи, более 15 легковых автомобилей, магазины, учебное заведение. Пожары, возникшие из-за попадания, уже потушили.

Напомним, в результате ракетной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области сегодня утром, 12 марта, погибла 47-летняя мирная жительница.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Во время ликвидации последствий атаки враг нанес повторный удар по спасателям.

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