Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії: є постраждалі, з під-завалів деблокували людину
В неділю, 2 березня, російські окупанти вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє осіб
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"84-річного чоловіка надзвичайники врятували з-під завалів. Його доправили до лікарні — стан важкий. Серед потерпілих також двоє жінок — 44 та 82 років", — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці атаки працюють екстрені служби.
Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти атакували дроном маршрутне таксі в Херсоні. Одна пасажирка загинула, ще 10 — поранені.
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