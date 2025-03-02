Россияне обстреляли Никополь из артиллерии: есть пострадавшие, из-под завалов деблокировали человека
В воскресенье, 2 марта, российские оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. В результате вражеской атаки пострадали три человека
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"84-летнего мужчину чрезвычайники спасли из-под завалов. Его доставили в больницу — состояние тяжелое. Среди пострадавших также две женщины — 44 и 82 года", — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте атаки работают экстренные службы.
Напомним, сегодня днем оккупанты атаковали дроном маршрутное такси в Херсоне. Одна пассажирка погибла, еще 10 ранены.
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