Россияне обстреляли Никополь из артиллерии: есть пострадавшие, из-под завалов деблокировали человека

фото: Сергей Лысак

В воскресенье, 2 марта, российские оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. В результате вражеской атаки пострадали три человека

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"84-летнего мужчину чрезвычайники спасли из-под завалов. Его доставили в больницу — состояние тяжелое. Среди пострадавших также две женщины — 44 и 82 года", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте атаки работают экстренные службы.

Напомним, сегодня днем оккупанты атаковали дроном маршрутное такси в Херсоне. Одна пассажирка погибла, еще 10 ранены.