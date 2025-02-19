Российская армия ударила артиллерией и дронами по Днепропетровщине, ранена девушка

фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Россияне 19 февраля обстреливали из артиллерии и атаковали ударными беспилотниками несколько районов Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадала 20-летняя женщина

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.

"В Межевской общине на Синельниковщине из-за беспилотника врага пострадала 20-летняя женщина. Ей оказали необходимую помощь. Восстанавливаться она будет дома. Среди повреждений частный дом и хозяйственная постройка", - говорится в сообщении.

Также российские захватчики обстреливали Никопольский район, а именно – райцентр, Покровскую, Марганецкую и Мировскую общины.

Напомним, в Херсонской области в результате обстрела повреждений получило медицинское учреждение.

Как сообщалось, российские военные FPV-дронами ударили по селу в Харьковской области. К счастью, никто не пострадал.