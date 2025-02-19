Росіяни FPV-дронами вдарили по селу на Харківщині: обстріляли центр гуманітарної допомоги
Вдень 19 лютого російські війська FPV-дронами вдарили по селу Івашки на Харківщині: цілили по місцях зберігання гуманітарної допомоги
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"Із 12:15 по 13:30 російські війська FPV-дронами вдарили по території села Івашки Золочівської громади", – йдеться у повідомленні.
Спершу два влучання відбулися по місцю завантаження гуманітарної допомоги. Волонтерам вдалося уникнути поранення.
Пізніше удар прийшовся у будинок, де розташований гуманітарний центр. Пошкоджено два багатоквартирні двоповерхові будинки.
На щастя, без жертв.
Нагадаємо, 19 лютого росіяни скинули чотири керовані авіабомби на Костянтинівку Донецької області. Вибухи спричинили значні руйнування приватного сектору.
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