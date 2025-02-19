Мешканець Дніпропетровщини сяде на 10 років за вбивство 4-річної доньки

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Суд присудив 10 років ув'язнення жителю Дніпропетровської області, який побив до смерті 4-річну доньку

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

В суді доведено, що 38-річний мешканець Синельниківського району систематично бив 4-річну доньку.

У листопаді 2021 року чоловік наніс дитині множинні удари по голові і тулубу ременем та рукою. Від отриманих травм дитина померла.

Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину. Однак на підставі зібраних доказів прокурори довели її повністю.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка, який катував 4-річну доньку своєї дівчини.

Раніше на Полтавщині затримали жінку, яка сильно побила свого 11-річного пасинка.