Литва передала Україні новий пакет військової допомоги
У середу, 19 лютого, Міністерство оборони Литви оголосило про передачу нового пакета військової допомоги для ЗСУ
Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.
"Литва передала Збройним силам України новий пакет допомоги, включаючи вантажівки, тепловізори та інше необхідне обладнання", – йдеться у повідомленні.
У Міноборони Литви додали, що підтримують Україну "нині і назавжди".
Нагадаємо, раніше Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. Зокрема, він включає ракети для IRIS-T, дрони та артснаряди.
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