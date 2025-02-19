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19 лютого 2025, 15:04

За час війни держава відновила понад 950 медичних об’єктів – Олена Шуляк

19 лютого 2025, 15:04
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фото: Олена Шуляк
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Попри виклики воєнного часу, медицина залишається в фокусі уваги всієї команди української влади. Так, за час повномасштабної війни держава відновила сотні медичних об’єктів та закупила для лікарень тисячі одиниць техніки й медичних приладів

Про це заявила голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк, передає RegioNews.

"За час війни понад 950 медичних об’єктів повністю або частково відновлено. Понад 100 тис. одиниць техніки та медичних приладів передано в медзаклади. Це відчутний і видимий результат роботи великої команди Президента України Володимира Зеленського. І партія "Слуга Народу", наші депутати в парламенті, у місцевих радах і надалі будуть підтримувати всі рішення, які допомагатимуть захищати своє здоров'я всім українцям, а особливо нашим ветеранам і ветеранкам, захисникам і захисницям, для яких держава розширює вже наявні програми підтримки та запроваджує нові, зокрема й у сфері медицини", – зазначає Олена Шуляк.

Цього року пріоритетним напрямом у сфері охорони здоров’я є відновлення та реконструкція ключових медичних закладів. Як розповідають у партії "Слуга Народу", держава планує будівництво та повне оновлення 15-ти важливих лікарень у 12 регіонах: Харківській, Миколаївській, Рівненській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Херсонській, Чернігівській і Чернівецькій областях. Серед проєктів, зокрема, є підземна лікарня, онкологічні та реабілітаційні центри. Звісно, окремо заплановано відновити дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, по якій росіяни вдарили ракетою влітку минулого року.

Окрім того, мільйони гривень держава разом із міжнародними партнерами в 2025 році інвестує в закупівлю нового й передового медичного обладнання, акцентують у партії "Слуга Народу".

  • В політичній силі зазначають, що мова йде зокрема про купівлю циклотронів (апарат, що використовують для діагностики онкології – ред.) на суму 866 млн грн. Цю техніку отримають Львівський національний медуніверситет, Національний інститут раку, Університетська лікарня НУОЗУ імені Шупика в Кривому Розі.
  • Водночас лікарні в кількох регіонах України отримають ще шість лінійних прискорювачів вартістю 347 млн грн. Лінійний прискорювач – це снайпер у лікуванні раку, адже він "б'є" по пухлині, не зачіпаючи здорові тканини. Торік держава поставила 15 таких апаратів.
  • Окрім цього, протягом 2025 року в українські лікарні поставлять і 27 апаратів МРТ вартістю 1,2 млрд грн. Це, акцентують у політсилі, додатково до вже поставлених торік 15 одиниць МРТ.
  • Водночас протягом останніх двох років держава запустила 36 апаратів КТ на суму майже пів мільйона грн. Іще 20 одиниць техніки доставлять у лікарні цього року.

"Сучасна, доступна та якісна – ось таку медицину створює в Україні команда Президента Володимира Зеленського. Великий механізм, який злагоджено працює на всіх рівнях: від амбулаторії в селі до спеціалізованої лікарні в обласному центрі. Кожен українець, незалежно від того, живе він у місті, у віддаленому селі чи у прифронтовому регіоні, має бути впевнений у тому, що зможе подбати про своє здоров'я", – резюмує голова партії "Слуга Народу", нардеп Олена Шуляк.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, з березня в Україні здешевшають ліки. Вартість сотні найпопулярніших препаратів впаде на 30%, всі інші медикаменти втратять у ціні 20%. Водночас будуть запроваджені обмеження на максимальні націнки на ліки: не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату. Всі ці кроки запроваджують за завданням Президента Зеленського, щоб підтримати фінансову стійкість українських родин і дати їм більше можливостей попіклуватися про своє здоров'я.

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