На Херсонщині внаслідок обстрілу пошкоджена лікарня

фото: ОВА

Зранку 19 лютого російська армія обстріляла з артилерії селище Білозерка на Херсонщині

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.

"Прилетіло" поруч з місцевим закладом охорони здоров'я. Через це у будівлі пошкоджені вікна, покрівля, стіни та система опалення. На щастя, постраждалих немає.

У будівлі закладу охорони здоров'я пошкоджені вікна, покрівля та система опалення.

Нагадаємо, у ніч на 19 лютого росіяни атакували Україну 167-ма ударними БПЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також ворог запустив дві балістичні ракети.