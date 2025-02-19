На Херсонщині внаслідок обстрілу пошкоджена лікарня
Зранку 19 лютого російська армія обстріляла з артилерії селище Білозерка на Херсонщині
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
"Прилетіло" поруч з місцевим закладом охорони здоров'я. Через це у будівлі пошкоджені вікна, покрівля, стіни та система опалення. На щастя, постраждалих немає.
У будівлі закладу охорони здоров'я пошкоджені вікна, покрівля та система опалення.
Нагадаємо, у ніч на 19 лютого росіяни атакували Україну 167-ма ударними БПЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також ворог запустив дві балістичні ракети.
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