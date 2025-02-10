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10 февраля 2025, 08:35

Массированные обстрелы Никопольщины: разрушены дома и предприятия, ранены 4 человека

10 февраля 2025, 08:35
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фото: Сергей Лысак
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За прошедшие сутки российские войска не прекращали обстреливать Никопольский район, применяя тяжелую артиллерию, FPV-дроны и взрывчатку, сброшенную с беспилотников. Пострадали четверо гражданских

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Днем под ударом оказались Никополь, а также Покровская, Марганецкая и Мировская общины. В результате вражеских атак ранены четверо местных жителей.

"Кроме двух раненых в Никополе, два человека пострадали и в Марганце. 30-летний мужчина в состоянии средней тяжести госпитализирован с минно-взрывной травмой. Еще один пострадавший 76 лет будет приходить в себя дома. Ему оказали необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Вражеский огонь повлек значительные разрушения: повреждены автозаправка, грузовик, административное здание, учебное заведение, пятиэтажное здание, десятки частных домов и хозяйственных сооружений. Кроме того, повреждены газопроводы и линии электропередачи.

Вечером и ночью агрессор продолжил атаки, обстреливая район из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Также оккупанты применяли дрон-камикадзе и боеприпасы, сброшенные с беспилотников. Под удар снова попали Никополь, Марганецкая и Мировская общины.

В результате ночных атак уничтожен частный дом, еще 17 домов повреждены, пострадали две пятиэтажки, 12 хозяйственных сооружений, магазин, автомобили, два промышленных предприятия, газопроводы и линии электропередач.

К счастью, во время ночных обстрелов прошло без пострадавших.

Сергей Лысак добавил, что ночью украинские военные из ВК "Восход" успешно уничтожили над Днепропетровщиной пять вражеских ударных беспилотников.

Напомним, оккупанты поздно вечером 9 февраля в очередной раз нанесли удары по северу Донецкой области. В результате обстрелов ранены шесть человек

война обстрелы Днепропетровская область Никополь Лысак Сергей Петрович пострадавшие Никопольщина
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