фото: Сергей Лысак

За прошедшие сутки российские войска не прекращали обстреливать Никопольский район, применяя тяжелую артиллерию, FPV-дроны и взрывчатку, сброшенную с беспилотников. Пострадали четверо гражданских

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Днем под ударом оказались Никополь, а также Покровская, Марганецкая и Мировская общины. В результате вражеских атак ранены четверо местных жителей.

"Кроме двух раненых в Никополе, два человека пострадали и в Марганце. 30-летний мужчина в состоянии средней тяжести госпитализирован с минно-взрывной травмой. Еще один пострадавший 76 лет будет приходить в себя дома. Ему оказали необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Вражеский огонь повлек значительные разрушения: повреждены автозаправка, грузовик, административное здание, учебное заведение, пятиэтажное здание, десятки частных домов и хозяйственных сооружений. Кроме того, повреждены газопроводы и линии электропередачи.

Вечером и ночью агрессор продолжил атаки, обстреливая район из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Также оккупанты применяли дрон-камикадзе и боеприпасы, сброшенные с беспилотников. Под удар снова попали Никополь, Марганецкая и Мировская общины.

В результате ночных атак уничтожен частный дом, еще 17 домов повреждены, пострадали две пятиэтажки, 12 хозяйственных сооружений, магазин, автомобили, два промышленных предприятия, газопроводы и линии электропередач.

К счастью, во время ночных обстрелов прошло без пострадавших.

Сергей Лысак добавил, что ночью украинские военные из ВК "Восход" успешно уничтожили над Днепропетровщиной пять вражеских ударных беспилотников.

Напомним, оккупанты поздно вечером 9 февраля в очередной раз нанесли удары по северу Донецкой области. В результате обстрелов ранены шесть человек