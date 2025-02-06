фото: Івано-Франківська обласна прокуратура

На Прикарпатті організували підпільне виробництво побутової хімії під виглядом відомих світових брендів. Повідомлено про підозру 4 фігурантам злочинної групи

Про це повідомили в обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, 39-річний житель Івано-Франківська налагодив схему незаконного виготовлення та розповсюдження фальсифікованої побутової хімії.

До протиправної діяльності чоловік залучив ще трьох спільників, яких забезпечив приміщенням для виготовлення контрафактної продукції, хімічними засобами та поліграфічними матеріалами (етикетками та наклейками) з маркуванням відомих українських та міжнародних торговельних марок.

Свою продукцію фігуранти реалізовували у магазинах на території області та в мережі Інтернет. Онлайн-замовлення надсилали поштою або за допомогою логістичних служб. Таким чином зловмисниками завдано збитків на суму понад 3 млн грн.

За наслідками проведених обшуків було вилучено устаткування, документацію, комп’ютерну техніку, банківські картки, а також майже 7 тис. ємностей з контрафактною продукцією.

За клопотання прокурорів фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді застави та вирішується питання про накладення арешту на їхнє майно.

Нагадаємо, на Київщині виявили підпільний цех із виробництва кави світових брендів.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі викрили групу ділків, які організували діяльність незаконних цехів та магазину, в яких шили й продавали одяг під торговими марками всесвітньо відомих брендів.