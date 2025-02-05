У Харкові та області викрили масштабну схему незаконних сигарет та алкоголю
Правоохоронці провели десятки обшуків та знайшли сотні пачок сигарет та алкоголю. Контрафактний товар продавали громадянам
Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає RegioNews.
У Харкові та області провели обшуки, та знайшли велику кількість контрафактних товарів. Це, зокрема, алкогольні напої та сигарети. Слідчі розслідують виготовлення, зберігання та збуту підакцизної продукції без акцизних марок або з підробленими марками.
"Вилучено 996 літрів алкогольних напоїв, понад 200 електронних сигарет, майже 1300 пачок цигарок, упаковки тютюну для кальянів, 53 пакети тютюну та інше", - повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, раніше на Одещині вилучили понад 100 тисяч пар кросівок, які були підробкою світових брендів. Виявилося, що цим "бізнесом" займалась жителька Одеси. Підробки потім продавали на ринках та в різних торгових точках.
Також повідомлялося, що в Запорізькій області вирішили передати контрафактні сигарети українським захисникам. Правоохоронці вилучили тютюнові вироби на суму понад 100 тисяч гривень, і запропонували передати ці сигарети військовим. Суд в результаті схвалив таку ідею.