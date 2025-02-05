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05 лютого 2025, 19:35

У Харкові та області викрили масштабну схему незаконних сигарет та алкоголю

05 лютого 2025, 19:35
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці провели десятки обшуків та знайшли сотні пачок сигарет та алкоголю. Контрафактний товар продавали громадянам

Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає RegioNews.

У Харкові та області провели обшуки, та знайшли велику кількість контрафактних товарів. Це, зокрема, алкогольні напої та сигарети. Слідчі розслідують виготовлення, зберігання та збуту підакцизної продукції без акцизних марок або з підробленими марками.

"Вилучено 996 літрів алкогольних напоїв, понад 200 електронних сигарет, майже 1300 пачок цигарок, упаковки тютюну для кальянів, 53 пакети тютюну та інше", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Одещині вилучили понад 100 тисяч пар кросівок, які були підробкою світових брендів. Виявилося, що цим "бізнесом" займалась жителька Одеси. Підробки потім продавали на ринках та в різних торгових точках.

Також повідомлялося, що в Запорізькій області вирішили передати контрафактні сигарети українським захисникам. Правоохоронці вилучили тютюнові вироби на суму понад 100 тисяч гривень, і запропонували передати ці сигарети військовим. Суд в результаті схвалив таку ідею.

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