В Днепропетровской области в ДТП пострадали 14 человек

фото: ГСЧС

В Никопольском районе Днепропетровской области произошло ДТП. Автобус с людьми въехал в дерево

Как передает RegioNews, об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"Утром в 07:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП, которое произошло на автодороге Н-23 вблизи села Алексеевка Покровской сельской территориальной громады Никопольского района", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что водитель автобуса "Паз 4234", который перевозил работников предприятия, не справился с управлением и въехал в дерево.

В результате аварии пострадали 13 пассажиров и водитель транспортного средства.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали водителя и передали работникам экстренной медицинской помощи для последующей госпитализации в больницу.

Напомним, 5 февраля на Днепропетровщине сожгли военный автомобиль. В полиции считают, что машину подожгли.