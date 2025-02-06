На Дніпропетровщині спалили військовий автомобіль

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У місті Самар Дніпропетровської області поліція розпочала досудове розслідування за фактом пошкодження військового авто

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановили, що ввечері 5 лютого на одній з вулиць міста Самар загорівся військовий автомобіль. Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції.

Відомості за даним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

Нагадаємо, колишнього українського поліцейського з Луганщини засудили до 13 років за співпрацю з ворогом. Він добровільно перейшов на бік ворога під час окупації регіону.