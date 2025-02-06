На Дніпропетровщині ППО збила 8 безпілотників
Окупанти вечері та вночі атакували Дніпропетровську область. Сили ППО знищили 8 БпЛА
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки у Дніпровському районі пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, теплиця. Люди вціліли.
У Новопавлівській громаді на Синельниківщині зруйновані 2 приватні будинки. Ще 8 – пошкоджені. Зачепило авто, газопровід та лінію електропередач.
Із ворожих ударів розпочався ранок в Нікополі та Марганецькій громаді. Наслідки уточнюються.
Також ввечері, 5 лютого, з важкої артилерії агресор обстріляв Нікопольщину – райцентр та Покровську громаду. Минулося без загиблих і постраждалих.
Нагадаємо, в Харкові через ворожі повітряні удари у ніч проти 6 лютого були пошкоджені найбільший ринок міста та транспортне підприємство.