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06 лютого 2025, 08:37

На Дніпропетровщині ППО збила 8 безпілотників

06 лютого 2025, 08:37
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фото: Дніпропетровська ОВА
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Окупанти вечері та вночі атакували Дніпропетровську область. Сили ППО знищили 8 БпЛА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки у Дніпровському районі пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, теплиця. Люди вціліли.

У Новопавлівській громаді на Синельниківщині зруйновані 2 приватні будинки. Ще 8 – пошкоджені. Зачепило авто, газопровід та лінію електропередач.

Із ворожих ударів розпочався ранок в Нікополі та Марганецькій громаді. Наслідки уточнюються.

Також ввечері, 5 лютого, з важкої артилерії агресор обстріляв Нікопольщину – райцентр та Покровську громаду. Минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, в Харкові через ворожі повітряні удари у ніч проти 6 лютого були пошкоджені найбільший ринок міста та транспортне підприємство.


Дніпропетровська область безпілотники приватні будинки інфраструктура РФ війна
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