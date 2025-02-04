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04 лютого 2025, 17:28

Мати і син-підліток допомагали ворогу: СБУ затримали 5 паліїв авто ЗСУ в різних областях

04 лютого 2025, 17:28
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Фото: СБУ
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Правоохоронці затримали 5 поплічників ворога у різних регіонах. Зокрема, в Дніпропетровській та Хмельницькій областях, а також у Рівному

Про це повідомляє Служба Безпеки України, передає RegioNews.

На Дніпропетровщині затримали 40-річну жінку. Вона планувала підпалити військовий пікап ЗСУ, а також 3 релейні шафи на залізниці. Такі "завдання" вона отримувала від росіян через соцмережі. До "роботи" вона долучила свого 17-річного сина та його однокласника.

У Рівному "на гарячому" затримали 17-річного студента коледжу, який підпалив авто ЗСУ. Ця машина була на бойових завданнях на фронті, і у Рівне її пригнали для техобслуговування.

У Хмельницькій області затримали 34-річну місцеву жительку Шепетівки. Вона підпалила приміщення міської ради. Жінка розбила вікно на першому поверсі адмінбудівлі, а потім кинула у середину пляшку із запальною сумішшю.

Усі затримані отримали такі підозри:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали трьох поліїв авто військових. Вони знищували транспорт ЗСУ за вказівками агентів російських спецслужб. У період з 18 по 23 січня зрадники підпалили три автомобілі українських захисників у Дніпровському районі міста.

Також повідомлялося, що на Івано-Франківщині викрили підпалювача авто. Виявилося, що він разом із неповнолітнім спільником підпалювали автомобілі підрозділів ЗСУ в одному із районів Прикарпаття. За злочини вони отримували грошову винагороду - 40 тисяч гривень за одне авто. Зараз один з підозрюваних уже під вартою.

агент рф підпал
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