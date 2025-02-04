На Харківщині викрили псевдоволонтерів, які працювали на ворога

фото: Харскывська обласна прокуратура

Чоловік та його співмешканка збирали для росіян інформацію про місця дислокації українських військових і техніки

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокуратура, передає RegioNews.

Видаючи себе за зооволонтерів, які опікуються безпритульними тваринами, підозрювані об’їжджали місцевість нібито в пошуку покинутих домашніх улюбленців. Щоб відвести від себе підозри, чоловік і жінка навіть облаштували на території власного домоволодіння "притулок".

Насправді вони вишукували, де розміщується особовий склад Сил оборони, місця стаціонарного лікування поранених українських захисників.

Пару завербував їхній знайомий, який є куратором по Харківському напрямку. Наразі він перебуває на тимчасово окупованому сході України і співпрацює з російською воєнною розвідкою. Саме йому підозрювані як своєму безпосередньому куратору надсилали зібрані відомості.

Правоохоронці затримали підозрюваних за місцем мешкання. Під час санкціонованих обшуків вилучено мобільні телефони з доказами їхньої протиправної діяльності.

Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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