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31 января 2025, 20:42

В Днепре 21-летнего парня похитили прямо из его квартиры

31 января 2025, 20:42
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Фото: Нацполиция
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Трое мужчин постирали парня и увезли в неизвестном направлении

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Это произошло 30 января. Трое мужчин приехали домой к 21-летнему парню и похитили его. Они силой посадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Патрульные полицейские обнаружили автомобиль Porsche Cayenne на одной из улиц города. Пострадавшего уволили, а троих похитителей задержали.

"31 января следователи Днепровского районного управления полиции № 1 сообщили фигурантам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы воли на тот же срок. Продолжается следствие", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Киевской области похитили годовалого ребенка из-за надуманного долга 200 тысяч гривен. Женщина отказалась отдавать ложный долг злоумышленникам, и они украли у нее деньги и ребенка. К счастью, с ребенком все хорошо - правоохранители нашли его и вернули матери.

Также сообщалось, что украинку из Харьковской области оккупант вывез на территорию РФ против ее воли. Там он совершал к ней сексуальное насилие и избивал ее. Девушка смогла вырваться из плена только тогда, когда россиянина задержали службы государства-агрессора за уклонение от службы.

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