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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

У квартиру жінки, яка сама виховує дитину, увірвалися знайомі чоловіки, які дізналися про її заощадження. Зловмисники вимагали повернути вигаданий борг в 200 тисяч доларів. Коли жінка відмовилася визнавати себе "боржницею", вони викрали її однорічну доньку. Окрім цього, зловмисники забрали 17 тисяч гривень, документи та два мобільних телефони, після чого втекли.

Поліцейські встановили, що дитина перебуває в Києві, у квартирі спільниці викрадачів. На щастя, дівчинка не постраждала.

Менш ніж за добу правоохоронці затримали всіх зловмисників. Ними виявилися двоє киян 21 та 22 років, а також їхня 31-річна спільниця.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за фактом вимагання та або викрадення дитини (ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 146 КК України). Слідство триває.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали рекетирів, які вимагали з лікаря неіснуючий борг в 7000 доларів.